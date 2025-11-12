PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 47. KW

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 46. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 17. November:

L28, Neunkirchen; B257, Irrel; B49, Wittlich; B50, Zeltingen-Rachtig; B265, Olzheim

Dienstag, 18. November:

B50, Metterich; L151, Osburg; B410, Lichtenborn; L58, Kröv; B51, Trier

Mittwoch, 19. November:

B51, Stadtkyll; B50, Zeltingen-Rachtig; B49, Wasserbilligerbrück; B53, Ehrang

Donnerstag, 20. November:

A64, Pallien; B51, Trier; B275, Niederstedem; L2, Zemmer

Freitag, 21. November:

L48, Thörnich; B53, Longen; A602, Longuich; B50, Oberweis

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren