Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessanlage der Polizei beschädigt - Zeugen gesucht

Zemmer (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Montag, den 10. November, zwischen 10:06 und 10:12 Uhr, eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Wittlich. Das betroffene Geschwindigkeitsmessgerät war in Fahrtrichtung Orenhofen rechts neben der L2, unmittelbar hinter der Bushaltestelle Schönfelderhof, aufgestellt. Die Örtlichkeit ist frei zugänglich. Das Gerät meldete elektronisch eine Fehlermeldung und wurde durch das Personal überprüft. Hier stellten die Bediensteten das umgekippte Gerät in der Hecke fest. Es entstand ein Schaden von mindestens einem mittleren dreistelligen Betrag. Das Gerät wird sowohl hinsichtlich des aufgezeichneten Bildmaterials als auch spurentechnisch untersucht. Die Polizei weist darauf hin, dass das Umstoßen oder mutwillige Zerstören einer Blitzeranlage eine gemeinschädliche Sachbeschädigung darstellen kann, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden kann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der 06502/ 91570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Michael Notzon
Telefon: 0651 983 40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

