Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Transporter in Zewen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 05. November, ab c.a 16 Uhr und Donnerstag, ca. 06:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in der Wasserbilliger Straße, Höhe Hausnummer 11, in einen Transporter ein. Das weiße Firmenfahrzeug der Marke Renault Master wurde in Fahrtrichtung Zewener Straße am Straßenrand geparkt und verschlossen. Unbekannte Täter bohrten das Schloss der rückwärtigen Fahrzeugtür auf und entwendeten aus der Ladefläche diverse Arbeitsmaschinen im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0651/983-43390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell