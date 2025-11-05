POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 46. KW
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 46. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 10. November:
L 2 Zemmer; L 28 Neunkirchen; B 50 Zeltingen-Rachtig; A 60 Prüm; B 50 Oberweis
Dienstag, 11. November:
B50 Metterich; A 64 Ehrang; B 53 Trier-Pfalzel; B 50 Longkamp
Mittwoch, 12. November:
L 10 Kerpen; L 46 Spangdahlem; Wittlich; L 28 Neunkirchen; B 51 Trier
Donnerstag, 13. November:
B 50 Metterich; L 49 Hetzerath; B 410 Lichtenborn; B 327 Morbach; B 50 Oberweis
Freitag, 14. November:
A 64 Ehrang; B 50 Metterich; B 407 Kell; L 2 Zemmer
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Michael Notzon
Pressestelle
Telefon: 0651 983 40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
