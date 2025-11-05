PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 46. KW

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 46. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 10. November:

L 2 Zemmer; L 28 Neunkirchen; B 50 Zeltingen-Rachtig; A 60 Prüm; B 50 Oberweis

Dienstag, 11. November:

B50 Metterich; A 64 Ehrang; B 53 Trier-Pfalzel; B 50 Longkamp

Mittwoch, 12. November:

L 10 Kerpen; L 46 Spangdahlem; Wittlich; L 28 Neunkirchen; B 51 Trier

Donnerstag, 13. November:

B 50 Metterich; L 49 Hetzerath; B 410 Lichtenborn; B 327 Morbach; B 50 Oberweis

Freitag, 14. November:

A 64 Ehrang; B 50 Metterich; B 407 Kell; L 2 Zemmer

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Michael Notzon
Pressestelle
Telefon: 0651 983 40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

