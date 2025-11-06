Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Weibliche Leiche in der Prüm gefunden

Prüm (ots)

Gestern Morgen, den 4. November, gegen 9 Uhr, fand Passant eine Leiche in der Prüm in Prüm. Bei der Leiche handelt es sich um eine 72-Jährige aus der Ortschaft Prüm. Diese wurde durch die freiwillige Feuerwehr Prüm aus dem Gewässer geborgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell