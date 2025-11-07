PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Crime Night Trier: Spannende Programmpunkte und fesselnde Einblicke

Trier (ots)

Du hast Lust auf echte Polizeiarbeit? Dann komm zur Crime Night 2.0! Am Freitag, den 14. November, zwischen 16 und 19 Uhr, startet die zweite landesweite Crime Night in der Kürenzer Straße 3 in Trier.

Erlebe, was die Polizei wirklich macht - von spannenden Einblicken in die Kriminalpolizei bis hin zur Schutzpolizei. An mehreren coolen Stationen kannst du selbst aktiv werden, Spuren sichern, Rätsel lösen und herausfinden, ob du das Zeug zur Ermittlerin oder zum Ermittler hast.

Ob echter Fall der Mordkommission oder Hindernisparcours - hier findest du alle spannenden Stationen im Überblick: s.rlp.de/4iw8ixU

Außerdem bieten wir vor Ort Infostände mit allem rund um Ausrüstung, Ausbildung, Quereinstieg und mehr an. Komm vorbei, komm mit uns ins Gespräch und entdecke, ob die Polizei vielleicht genau dein Ding ist.

Sei dabei und sichere dir deinen Platz! Schick uns hierfür einfach deinen Namen, deine Adresse, dein Geburtsdatum und deine Telefonnummer an folgende E-Mail-Adresse: kdtrier.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 06.11.2025 – 13:49

    POL-PPTR: Transporter in Zewen aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Trier (ots) - Zwischen Mittwoch, dem 05. November, ab c.a 16 Uhr und Donnerstag, ca. 06:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in der Wasserbilliger Straße, Höhe Hausnummer 11, in einen Transporter ein. Das weiße Firmenfahrzeug der Marke Renault Master wurde in Fahrtrichtung Zewener Straße am Straßenrand geparkt und verschlossen. Unbekannte Täter bohrten das Schloss der rückwärtigen Fahrzeugtür auf und ...

  • 06.11.2025 – 11:29

    POL-PPTR: Weibliche Leiche in der Prüm gefunden

    Prüm (ots) - Gestern Morgen, den 4. November, gegen 9 Uhr, fand Passant eine Leiche in der Prüm in Prüm. Bei der Leiche handelt es sich um eine 72-Jährige aus der Ortschaft Prüm. Diese wurde durch die freiwillige Feuerwehr Prüm aus dem Gewässer geborgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Die Kriminalpolizei Wittlich ...

