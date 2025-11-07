Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Crime Night Trier: Spannende Programmpunkte und fesselnde Einblicke

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Trier (ots)

Du hast Lust auf echte Polizeiarbeit? Dann komm zur Crime Night 2.0! Am Freitag, den 14. November, zwischen 16 und 19 Uhr, startet die zweite landesweite Crime Night in der Kürenzer Straße 3 in Trier.

Erlebe, was die Polizei wirklich macht - von spannenden Einblicken in die Kriminalpolizei bis hin zur Schutzpolizei. An mehreren coolen Stationen kannst du selbst aktiv werden, Spuren sichern, Rätsel lösen und herausfinden, ob du das Zeug zur Ermittlerin oder zum Ermittler hast.

Ob echter Fall der Mordkommission oder Hindernisparcours - hier findest du alle spannenden Stationen im Überblick: s.rlp.de/4iw8ixU

Außerdem bieten wir vor Ort Infostände mit allem rund um Ausrüstung, Ausbildung, Quereinstieg und mehr an. Komm vorbei, komm mit uns ins Gespräch und entdecke, ob die Polizei vielleicht genau dein Ding ist.

Sei dabei und sichere dir deinen Platz! Schick uns hierfür einfach deinen Namen, deine Adresse, dein Geburtsdatum und deine Telefonnummer an folgende E-Mail-Adresse: kdtrier.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell