POL-PPTR: Landesparteitag der CDU Rheinland-Pfalz in Morbach

Morbach (ots)

Am 15. November finden die Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der CDU-Landesliste zur Landtagswahl 2026 sowie der 77. Landesparteitag der CDU Rheinland-Pfalz in der Baldenauhalle in Morbach statt.

An der Veranstaltung wird auch der Bundesvorsitzende der CDU, Herr Bundeskanzler Friedrich Merz, teilnehmen.

Die Polizeidirektion Trier bereitet einen Sondereinsatz zum Schutz der Veranstaltung vor. Die Polizei steht in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden.

Unter anderem wurde bisher für diesen Tag eine Drohnenflugverbotszone, eine sogenannte temporäre Betriebseinschränkung, mit einem Radius von 5 km eingerichtet. Anbei ein Link für die Pressevertreter auf die Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt: https://www.dipul.de/homepage/de/temporaere-betriebseinschraenkungen/

Aufgrund der Veranstaltung sowie des Polizeieinsatzes könnte es an diesem Samstag zu spürbaren Verkehrsbeeinträchtigungen in und um Morbach kommen.

