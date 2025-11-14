PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 84-Jährige aus Enkirch verstorben aufgefunden

Enkirch (ots)

Im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen fanden die Suchkräfte am Freitagmittag im Großbachtal in der Nähe von Enkirch den Leichnam einer Frau, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit gestern Nachmittag vermisste 84-Jährige handelt. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem Unfall auszugehen, Anzeichen für ein Fremdverschulden bestehen derzeit nicht.

Unsere Ursprungsmeldung von 10:42 Uhr haben wir aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Die Medien werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen ebenfalls zu löschen.

