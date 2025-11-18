PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei sucht Zeugen nach einem Trickdiebstahl aus einer Wohnung

Schweich (ots)

Am Freitag, 14. November 2025, verschafften sich zwei unbekannte Täter gegen 14:30 Uhr durch eine List Zugang zu einer Wohnung in der Straße Am Kinderland.

Dabei verwickelte eine Täterin die Bewohnerin in der Wohnung in ein Gespräch über einen möglichen Umzug in ein benachbartes Pflegeheim. Während dieser Ablenkung gelangte vermutlich eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung und durchwühlte das Schlafzimmer der Geschädigten.

Es wurden diverse Gegenstände in mittlerem vierstelligem Wert entwendet.

Die Täterin, welche das Ablenkungsmanöver führte, wurde wie folgt beschrieben: 

   - ca. 1,60 m
   - ca. 30 Jahre alt
   - normale Körperstatur
   - braune Haare, welche zu einem Zopf zusammengebunden waren
   - weiße Hose
   - weißes Oberteil, Kasack
   - Kleidung typisch einer Pflegekraft
   - runde Brille
   - osteuropäischer Akzent

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Die Polizei empfiehlt: 

   - Lassen sie keine Fremden unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung / 
     Ihrem Haus
   - Sollten Sie Zweifel daran haben, dass es sich um echtes 
     Pflegepersonal handelt, lassen Sie sich die Namen der Personen 
     geben und erkundigen Sie sich zunächst bei den entsprechenden 
     Pflegediensten / Pflegeeinrichtungen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

