Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Täter bei Wohnungseinbruch gestört

Trier (ots)

Am frühen Morgen des Dienstags, 18. November 2025, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Paulinstraße ein. Vermutlich brachen die Täter gegen 6 Uhr eine Seitentür des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude.

Die im Haus anwesenden Bewohner wurden auf die fremden Personen aufmerksam und störten diese bei ihrer Tat, weshalb die Täter flüchteten.

Die Kriminalpolizei Trier sucht Zeugen der Tat und bittet Hinweisgeber sich zu melden: 0651 983-43390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell