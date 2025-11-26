PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin von Auto touchiert, Verursacher geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 12:00 Uhr ereignete sich in der Strombergstraße ein Unfall, bei dem eine 76-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Die 76-Jährige war mit ihrem Begleiter auf dem Gehweg auf Höhe eines Parkplatzes eines Einkaufsmarktes unterwegs, als sie von einem Außenspiegel eines Autos touchiert wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Unbekannte entlang der Strombergstraße in Richtung Neulandstraße, als der rechte Außenspiegel seines größeren, dunkelblauen Autos während der Fahrt gegen den Arm der Frau stieß. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 04:01

    POL-MA: Mannheim-Neckarau: Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus - PM 2

    Mannheim (ots) - Gegen 20:31 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in der Katharinenstraße in Mannheim gemeldet. Vor Ort konnte beobachtet werden, wie dichter Rauch aus einer Wohnung im 2. Stock kam. Die Anwohner konnten glücklicherweise das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 20:46

    POL-MA: Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus - PM 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es in der Katharinenstraße in Mannheim zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund einer massiven Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus. Über die Ursache oder mögliche verletzte Personen ist derzeit noch nichts bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Kai Wimmer Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:45

    POL-MA: Heidelberg: Wertvoller Schmuck aus Wohnanwesen gestohlen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Heidelberger Südstadt wurde in ein Wohnanwesen eingebrochen. Anschließend verließ die bislang unbekannte Täterschaft mit wertvoller Beute die Örtlichkeit. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend gegen 19:00 Uhr und Montagmorgen gegen 08:00 Uhr kletterte der oder die Unbekannte über einen Zaun, um auf das Grundstück des Einfamilienhauses in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren