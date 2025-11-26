Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin von Auto touchiert, Verursacher geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 12:00 Uhr ereignete sich in der Strombergstraße ein Unfall, bei dem eine 76-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Die 76-Jährige war mit ihrem Begleiter auf dem Gehweg auf Höhe eines Parkplatzes eines Einkaufsmarktes unterwegs, als sie von einem Außenspiegel eines Autos touchiert wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Unbekannte entlang der Strombergstraße in Richtung Neulandstraße, als der rechte Außenspiegel seines größeren, dunkelblauen Autos während der Fahrt gegen den Arm der Frau stieß. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

