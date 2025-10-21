PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Feuerwehr löscht Strohmiete

Kempen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Löschzug St. Hubert gemeinsam mit der Tagesgruppe der Feuerwehr Kempen zu einem Brand einer Strohmiete alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten mehrere Strohballen. Da sich die Ballen frei auf einem Feld befanden, bestand keine Gefahr für umliegende Gebäude oder Sachwerte.

Zur effektiven Brandbekämpfung kamen zwei Radlader zum Einsatz, mit denen die Rundballen auseinandergezogen wurden, um Glutnester gezielt ablöschen zu können. Anschließend erfolgte eine Nachkontrolle des Brandbereichs, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Die Feuerwehr Kempen war rund drei Stunden im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
-Pressesprecher-
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 21:35

    FW Kempen: Großeinsatz wegen Gewässerverunreinigung

    Kempen (ots) - Am Donnerstagabend, den 18.09.2025, wurde der Löschzug St. Hubert sowie die Einheiten für Gefährliche Stoffe und Güter der Feuerwehr Kempen nach St. Hubert Voesch alarmiert. Auf einem Bach im Bereich der Straße Voesch war eine Verschmutzung durch Diesel festgestellt worden. Nach der Ersterkundung wurden umgehend Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet. Zunächst setzten die Kräfte der Feuerwehr ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 23:46

    FW Kempen: Brandeinsatz im Waldgebiet Schadbruch St.Hubert

    Kempen (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 06.08.2025 um 15.35 Uhr wurden die Löschzüge St. Hubert, Tönisberg sowie die Tagesgruppe Kempen zu einer unklaren Rauchentwicklung in das Waldgebiet Schadbruch alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein ehemaliges Wohngebäude mitten im Wald stand in Brand. Dank des Meldenden, der die Einsatzkräfte an der Waldgrenze erwartete und einwies, konnte schnell reagiert werden. ...

    mehr
  • 14.06.2025 – 10:30

    FW Kempen: Großbrand in Kempen - Gesamtwehr bei Gebäudebrand im Einsatz

    Kempen (ots) - Am frühen Samstagmorgen, den 14. Juni 2025, wurde die Feuerwehr Kempen um 04:39 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand im Stadtteil St. Hubert - Voesch alarmiert. Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Kräfte zeigte sich, dass sich ein Kellerbrand auf das gesamte Wohngebäude ausgedehnt hatte. Aufgrund der schnellen Brandausbreitung und der komplexen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren