Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Feuerwehr löscht Strohmiete

Kempen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Löschzug St. Hubert gemeinsam mit der Tagesgruppe der Feuerwehr Kempen zu einem Brand einer Strohmiete alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten mehrere Strohballen. Da sich die Ballen frei auf einem Feld befanden, bestand keine Gefahr für umliegende Gebäude oder Sachwerte.

Zur effektiven Brandbekämpfung kamen zwei Radlader zum Einsatz, mit denen die Rundballen auseinandergezogen wurden, um Glutnester gezielt ablöschen zu können. Anschließend erfolgte eine Nachkontrolle des Brandbereichs, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Die Feuerwehr Kempen war rund drei Stunden im Einsatz.

