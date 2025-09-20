Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Großeinsatz wegen Gewässerverunreinigung

Kempen (ots)

Am Donnerstagabend, den 18.09.2025, wurde der Löschzug St. Hubert sowie die Einheiten für Gefährliche Stoffe und Güter der Feuerwehr Kempen nach St. Hubert Voesch alarmiert. Auf einem Bach im Bereich der Straße Voesch war eine Verschmutzung durch Diesel festgestellt worden.

Nach der Ersterkundung wurden umgehend Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet. Zunächst setzten die Kräfte der Feuerwehr Grefrath-Mülhausen Ölschlängel auf die Gewässeroberfläche. Im weiteren Verlauf wurden zusätzliche Ölschlängel von den Feuerwehren Viersen und Krefeld an die Einsatzstelle verbracht und verbaut.

Parallel erfolgte die Hinzuziehung der zuständigen Behörden, darunter das Ordnungsamt und die Untere Wasserbehörde. Zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung kamen neben den Ölschlängeln auch Bindemittel und Saugwagen zum Einsatz.

Die Feuerwehr Kempen war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Beteiligt waren der Löschzug St. Hubert, mehrere Fahrzeuge aus den Löschzügen Kempen, Schmalbroich und Unterweiden, der Gerätewagen Gefahrgut, der Rüstwagen, Gerätewagen Logistik sowie mehrere Führungs- und Mannschaftstransportfahrzeuge. Unterstützt wurde der Einsatz zudem durch die Feuerwehren Grefrath-Mülhausen, Viersen und Krefeld. Insgesamt waren über 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Am Freitag, den 19.09.2025, wurde die Einsatzstelle gegen 10:00 Uhr an die Untere Wasserbehörde übergeben. Diese leitete weitere Maßnahmen ein, wird noch mehrere Tage mit Nacharbeiten beschäftigt sein und den betroffenen Bereich mehrfach täglich kontrollieren.

