POL-BO: Raub im Hinterhof- Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Zu einem Raubdelikt ist es am Mittwoch, 19. November in Wattenscheid gekommen. Gegen 20 Uhr wurde ein 36-jähriger Bochumer in einer Unterführung zwischen August-Bebel-Platz und Voedestraße überfallen.

Nach ersten Ermittlungen sei der Bochumer von einem bislang unbekannten Täter in der Unterführung um Hilfe gebeten worden. Der Täter sowie vier weitere Tatverdächtige hielten den Bochumer dann plötzlich fest und schlugen ihn. Der 36-jährige konnte sich befreien und flüchten, stellte jedoch später fest, dass seine Wertsachen fehlten. Er wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die fünf flüchtigen Tatverdächtigen werden alle wie folgt beschrieben:

- männlich - 17-21 Jahre alt - 170-180 cm - dunkle Hoodies - dunkle Hosen - weiße Sneaker

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder unter -4441 bei der hiesigen Kriminalwache zu melden.

