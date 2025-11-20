Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin wird verletzt: Polizei sucht nach beteiligtem Kia-Fahrer

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 19. November, im Wittener Stadtzentrum ist ein beteiligter Autofahrer geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 23-Jährige aus Witten nach aktuellem Stand mit ihrem Fahrrad auf der Breiten Straße in Richtung Gartenstraße. In Höhe des Karl-Marx-Platzes wurde sie von einem Autofahrer überholt und gestreift. Die Wittenerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen Kleinwagen der Marke Kia, wahrscheinlich silberfarben mit Wittener Kennzeichen. Die Wittenerin kam in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Mann sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell