Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer Weihnachtsmarkt: Polizei erneut Teil der Citywache am Kuhhirten

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Pünktlich zum Start des Bochumer Weihnachtsmarkts zieht die Polizei wieder mit in die Citywache des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ein - und ist damit direkt vor Ort für alle Bürgerinnen und Bürger ansprechbar.

Bereits seit 2016 zeigt die Polizei mit einer mobilen Wache kontinuierlich Präsenz auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr sind die Beamtinnen und Beamten über die Weihnachtszeit erstmals mit in die Citywache des KOD am Platz des Kuhhirten (Bongardstraße 25 - 27) mit eingezogen. In diesem Jahr wird die enge Zusammenarbeit fortgesetzt.

Vom 20. November bis zum 23. Dezember werden dort neben den Bediensteten des KOD auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ansprechbar für alle Anliegen der Besucherinnen und Besucher rund um den Weihnachtsmarkt sein. Täglich von 13 Uhr bis in die Abendstunden beantworten die Polizisten vor Ort aufkommende Fragen rund um den Weihnachtsmarkt, nehmen Anzeigen auf und geben Präventionstipps. Zudem bestreifen zivile und uniformierte Polizeibeamte den Weihnachtsmarkt und sorgen für die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher.

Die Citywache ist im August 2024 eröffnet worden und dient dem Kommunalen Ordnungsdienst auf 677 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, als zentrales Innenstadtquartier.

Mit Blick auf den Weihnachtsmarkt warnt die Polizei auch in diesem Jahr wieder vor Kriminellen, insbesondere vor Taschendieben. Sie rät, Wertsachen im Gedränge nah am Körper zu tragen und Taschen verschlossen zu halten.

Die Polizei Bochum wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine besinnliche und sichere Vorweihnachtszeit!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell