Polizei Bochum

POL-BO: Erfolgreicher Schlag gegen organisierten Drogen- und Waffenhandel: Polizei durchsucht 16 Objekte und nimmt drei Tatverdächtige fest

Herne (ots)

Nach intensiven Vorermittlungen hat die Polizei insgesamt 16 Wohnungen und Geschäftsräume in Herne und weiteren Städten durchsucht. Mehrere Personen wurden festgenommen.

Viele Monate lang hat das Kriminalkommissariat für organisierte Kriminalität (KK 21) unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft an dem Fall ermittelt. Am Mittwoch, 19. November, fand mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften und der Bereitschaftspolizei zeitgleich der Zugriff in insgesamt 21 Objekten statt: Die Beamten durchsuchten Privatwohnungen und Gewerbeobjekte in Herne, Oberhausen, Bad Oeynhausen, Düsseldorf, Lünen, Erkrath, Selm und Espelkamp.

Dabei nahmen die Polizistinnen und Polizisten insgesamt drei Personen fest: 42-Jährigen aus Erkrath, einen 44-Jährigen aus Herne sowie einen 45-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen den Herner lag ein Haftbefehl vor, der noch am Mittwoch vollstreckt wurde. Die anderen beiden Personen werden zeitnah einem Haftrichter vorgeführt. Den Festgenommenen wird die Beteiligung an organisiertem Drogen- und Waffenhandel vorgeworfen.

Die Einsatzkräfte stellten außerdem Marihuana, Waffen, Bargeld und zahlreiche Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen des KK 21 dauern an.

