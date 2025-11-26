Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr stoppte eine Streife des Polizeireviers Eberbach in der Beckstraße einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer. Der 64-Jährige sollte von den Beamten einer Kontrolle unterzogen werden, flüchtete aber zunächst. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es der Streife jedoch, den Flüchtenden einzuholen und zu stoppen. Sofort bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann war mit fast zwei Promille auf dem E-Scooter unterwegs gewesen. Erlaubt sind aber auch auf einem E-Scooter lediglich 0,5 Promille, sofern der Fahrzeugführer keine Ausfallerscheinungen aufweist.

Der 64-Ährige musste zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle kommen. Danach durfte er wieder gehen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell