Polizei Köln

POL-K: 251118-1-K Mehrere Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Höhenberg - Person auf E-Scooter gesucht

Köln (ots)

Nach mehreren Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus Montagnacht (18. November) in der Rothenburger Straße im Stadtteil Höhenberg sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ein Anwohner hatte gegen 2.45 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, nachdem er mehrere Schussgeräusche gehört hatte. Zeitgleich sollen sich laut Zeugen zwei jugendlich aussehende Personen in Richtung Nördlinger Straße entfernt haben. Einer von ihnen nutzte dabei einen E-Scooter.

Einsatzkräfte stellten vor dem Gebäude mehrere Patronenhülsen sicher und entdeckten die mutmaßlich dazugehörigen Einschusslöcher in der Eingangstür des Hauses.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

