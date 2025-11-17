Polizei Köln

POL-K: 251117-1-K Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus in Leverkusen- Küppersteg - Hochwertiger Schmuck gestohlen

Köln (ots)

Am Sonntag (16. November) haben unbekannte Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in Leverkusen-Küppersteg hochwertigen Schmuck entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter zwischen 9.30 Uhr und 20 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufgehebelt und waren darüber in das Haus auf der Gutenbergstraße gelangt.

Anschließend durchsuchten sie die Zimmer des Wohnhauses und steckten Schmuck - darunter Halsketten, Ringe und Uhren - ein. Eine Fluchtrichtung der Täter ist bislang nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat 72 nimmt Hinweise, zu verdächtigen Beobachtungen und/oder Personen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

