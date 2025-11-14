Polizei Köln

POL-K: 251114-1-K Aktueller Zeugenaufruf: Auseinandersetzung zwischen Gästefans - HSV-Anhänger mit Kopfverletzung in Klinik

Köln (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gästefans im Rahmen der Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV am Sonntagabend (2. November) im RheinEnergieSTADION sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen. Bei dem Vorfall hatte ein Mann (25) aus Hessen so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass er wenige Tage später operiert werden musste.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 25-Jährige gegen Spielende auf dem Rückweg in den Gästeblock N16, als er im Eingangsbereich gegen 17.15 Uhr mit einem bislang noch unbekannten Fußballanhänger in Streit geraten war. Laut Zeugen soll der Gesuchte dem 25-Jährigen plötzlich und ohne erkennbaren Grund gegen den Kopf geschlagen haben. Unbeteiligte Zuschauer kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn schließlich zu den vor Ort eingesetzten Sanitätern.

Eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen HSV-Anhängers liegt bislang nicht vor.

Zeugen werden dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 45 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/al)

