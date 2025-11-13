Polizei Köln

POL-K: 251113-1-BAB/K Sprengmittel und Benzinkanister nach Verkehrsunfall auf der A4 entdeckt - Zwei Insassen aus einem beteiligten VW Golf flüchtig

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (13. November) haben Einsatzkräfte der Autobahnpolizei nach einem Verkehrsunfall auf der BAB 4 bei Frechen mehrere Sprengmittel sowie Benzinkanister in einem beteiligten VW Golf entdeckt.

Spezialisten des LKA führten eine kontrollierte Sprengung in einem nahegelegenen Waldstück durch. Während des Einsatzes und der Sprengung musste die A4 zeitweise vollgesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der schwarze VW gegen 0.30 Uhr in Fahrtrichtung Heerlen mit einem Hyundai (Fahrer: 67) zusammengestoßen.

Unmittelbar nach der Kollision sollen laut Zeugen mindestens zwei Insassen des Golfs zu Fuß über die Autobahn geflüchtet sein. An der großangelegten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der 67-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste in einer Klinik behandelt werden.

Den VW Golf, an dem zum Unfallzeitpunkt niederländische Kennzeichen angebracht waren, ließen die Beamten zur kriminaltechnischen Untersuchung sicherstellen.

Das Kriminalkommissariat 23 prüft nun unter anderem, ob Zusammenhänge zu zurückliegenden Geldautomatensprengungen bestehen.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Zeugen, die den VW Golf im Vorfeld des Unfalls bemerkt haben oder die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten sich per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0221 229-0 zu melden. (bg/al)

