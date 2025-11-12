Polizei Köln

POL-K: 251112-3-K Überfälle auf zwei Tankstellen - Polizei prüft Zusammenhang und sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach zwei Raubüberfällen auf Tankstellen in der Nacht zu Mittwoch (12. November) in der Kölner Innenstadt und in Köln-Rodenkirchen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten sowie weiteren, ähnlich gelagerten Überfällen auf Tankstellen im Stadtgebiet besteht.

Nach ersten Zeugenangaben betrat ein bislang unbekannter Mann am Dienstagabend (11. November) gegen 21 Uhr eine Shell-Tankstelle an der Schillingsrotter Straße in Köln-Rodenkirchen und forderte den 65-jährigen Angestellten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld und Zigaretten auf. Er erbeutete Bargeld sowie vier Zigarettenpackungen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung der KVB-Bushaltestelle Schwabenstraße.

Wenige Stunden später, gegen 3.20 Uhr, betrat ein ebenfalls maskierter Mann eine Tankstelle am Holzmarkt in der Innenstadt und bedrohte die Angestellte (36) mit einem Messer. Als die Frau kein Geld aushändigte, forderte der Täter Zigaretten und flüchtete anschließend mit mehreren Zigarettenpackungen in Richtung des NH Hotels.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 / 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/de)

