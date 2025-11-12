Polizei Köln

POL-K: 251112-2-K Mutmaßlicher Drogendealer nach Verkehrskontrolle festgenommen - 5 Kilo Kokain in Hoteltresor sichergestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Dienstag (10./11. November) gegen 23.40 Uhr im Brennpunktbereich Kalk bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines Mietwagens eine Plastiktüte mit Kokainanhaftungen und Hinweise auf ein Hotelzimmer in der Innenstadt aufgefunden. Im dortigen Zimmertresor stellten die Beamten kurz danach unter anderem circa 5 Kilogramm Kokain und mehrere tausend Euro sicher.

Bei der Fahrzeugkontrolle am Grenzhausener Weg im Ortsteil Gremberg konnte einer der beiden verdächtigen Fahrgäste flüchten. Seinen 19 Jahre alten Begleiter nahmen die Polizisten fest und fuhren ihn zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium. Es ist beabsichtigt, ihn heute einem Haftrichter vorzuführen.

Die Ermittlungen und die Fahndung nach dem noch flüchtigen, mutmaßlichen Mittäter dauern an. (cg/al)

