POL-K: 251111-2-K Mehrere Wohnungen von mutmaßlichem Drogendealer durchsucht - Drogen und Bargeld sichergestellt

Köln

Drogenfahnder haben am frühen Montagmorgen (10. November) zwei Wohnungen eines mutmaßlichen Drogendealers (26) in Ehrenfeld und in der Innenstadt durchsucht. Mit Unterstützung des Diensthundes "Ciri" fanden die Ermittler neben größeren Mengen an Betäubungsmitteln auch mehr als 30.000 Euro Bargeld.

Der 26-Jährige war bereits im Mai dieses Jahres in den Fokus von Zivilfahndern geraten, nachdem er bei einem mutmaßlichen Drogengeschäft beobachtet worden war. Damals hatten die Polizisten unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld sowie diverse Verkaufseinheiten von Ecstasy-Tabletten und Kokain sichergestellt.

Nach intensiven Ermittlungen waren die Beamten zwischenzeitlich auf zwei Wohnungen gestoßen, in denen der Tatverdächtige mutmaßlich Drogen "gebunkert" haben soll. Bei der Durchsuchung wurde "Ciri" dann schnell fündig - die Polizisten stellten unter anderem rund einen Kilogramm Cannabis, etwa 150 Gramm Amphetamin und circa 100 Gramm Kokain sicher. (bg/de)

