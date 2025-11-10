PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251110-6-K Schwerpunktgruppe entdeckt illegalen Handel mit Kokain und Cannabis - auch Präsenzteam in der Innenstadt erfolgreich

POL-K: 251110-6-K Schwerpunktgruppe entdeckt illegalen Handel mit Kokain und Cannabis - auch Präsenzteam in der Innenstadt erfolgreich
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Die Einsatzkräfte der Schwerpunktgruppe Mülheim haben am Sonntagnachmittag (9. November) den richtigen Ermittlungsinstinkt gehabt und in der Knauffstraße ein Drogenlager in einer Wohnung entdeckt. Insgesamt beschlagnahmten sie vor Ort mehr als drei Kilogramm Cannabis, rund 240 Gramm Haschisch, über 30 Gramm Kokain, zwölf Joints und knapp 20.000 Euro mutmaßliches Deal-Geld. Der dort lebenden dreiköpfigen Familie (m27, m36, w54) wird nun der illegale Handel mit Drogen vorgeworfen. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Zuvor hatten die Zivilbeamten drei Insassen eines verdächtigen Fahrzeugs beobachtet, die in er Knauffstraße angehalten hatten und für wenige Minuten in dem Mehrfamilienhaus verschwunden waren. Bei einer Fahrzeugkontrolle fanden die Polizisten 15 Gramm Marihuana im Wageninneren, fertigten auch hier eine Strafanzeige und setzten im Anschluss einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die mutmaßliche Dealer-Wohnung um.

Bereits am vergangenen Freitagabend (7. November) war Einsatzkräften des Präsenzteams Innenstadt bei einer Gaststättenkontrolle ein weiterer mutmaßlicher Drogendealer (26) aufgefallen. Er hatte rund 80 Gramm Cannabis, etwa fünf Gramm Crack und mehr als 1.400 Euro bei sich. In seiner Wohnung in Köln-Ehrenfeld waren zudem weitere Tüten Cannabis sowie geringe Mengen Ecstasy und Kokain beschlagnahmt worden. (cr/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:01

    POL-K: 251110-5-K Senior in Kölner Klinik getötet - Mordkommission eingerichtet

    Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: In der Nacht auf Samstag (8. November) ist ein 75 Jahre alter Intensivpatient kurz nach Mitternacht in einem Krankenhaus im linksrheinischen Köln getötet worden. Ein 32-jähriger Mitpatient, der neben dem Geschädigten auf der Intensivstation lag, soll auf die Beatmungsgeräte des Mitpatienten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:51

    POL-K: 251110-4-K Taschendieb am Heumarkt festgenommen

    Köln (ots) - Kellner greift ein - Video bestätigt Tat - Untersuchungshaft Dank des schnellen Eingreifens eines Kellners haben Polizisten am Freitagabend (7. November) in der Kölner Altstadt einen 56-jährigen mutmaßlichen Taschendieb festgenommen. Der Mann soll versucht haben, einer 43-jährigen Frau im Außenbereich einer Gaststätte am Heumarkt die Handtasche zu stehlen. Ein Haftrichter schickte den Tatverdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren