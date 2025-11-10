POL-K: 251110-6-K Schwerpunktgruppe entdeckt illegalen Handel mit Kokain und Cannabis - auch Präsenzteam in der Innenstadt erfolgreich

Polizei Köln

Die Einsatzkräfte der Schwerpunktgruppe Mülheim haben am Sonntagnachmittag (9. November) den richtigen Ermittlungsinstinkt gehabt und in der Knauffstraße ein Drogenlager in einer Wohnung entdeckt. Insgesamt beschlagnahmten sie vor Ort mehr als drei Kilogramm Cannabis, rund 240 Gramm Haschisch, über 30 Gramm Kokain, zwölf Joints und knapp 20.000 Euro mutmaßliches Deal-Geld. Der dort lebenden dreiköpfigen Familie (m27, m36, w54) wird nun der illegale Handel mit Drogen vorgeworfen. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Zuvor hatten die Zivilbeamten drei Insassen eines verdächtigen Fahrzeugs beobachtet, die in er Knauffstraße angehalten hatten und für wenige Minuten in dem Mehrfamilienhaus verschwunden waren. Bei einer Fahrzeugkontrolle fanden die Polizisten 15 Gramm Marihuana im Wageninneren, fertigten auch hier eine Strafanzeige und setzten im Anschluss einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die mutmaßliche Dealer-Wohnung um.

Bereits am vergangenen Freitagabend (7. November) war Einsatzkräften des Präsenzteams Innenstadt bei einer Gaststättenkontrolle ein weiterer mutmaßlicher Drogendealer (26) aufgefallen. Er hatte rund 80 Gramm Cannabis, etwa fünf Gramm Crack und mehr als 1.400 Euro bei sich. In seiner Wohnung in Köln-Ehrenfeld waren zudem weitere Tüten Cannabis sowie geringe Mengen Ecstasy und Kokain beschlagnahmt worden. (cr/al)

