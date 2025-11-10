PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251110-4-K Taschendieb am Heumarkt festgenommen

Köln (ots)

Kellner greift ein - Video bestätigt Tat - Untersuchungshaft

Dank des schnellen Eingreifens eines Kellners haben Polizisten am Freitagabend (7. November) in der Kölner Altstadt einen 56-jährigen mutmaßlichen Taschendieb festgenommen. Der Mann soll versucht haben, einer 43-jährigen Frau im Außenbereich einer Gaststätte am Heumarkt die Handtasche zu stehlen. Ein Haftrichter schickte den Tatverdächtigen aus Chile, der sich zudem ohne gültiges Visum und über die zulässige Aufenthaltsdauer hinaus in Deutschland aufhielt, in Untersuchungshaft.

Zeugenaussagen zufolge hatte die Frau gegen 21 Uhr ihre Umhängetasche an die Rückenlehne ihres Stuhls gehängt. Als der Tatverdächtige sie in seinem Rucksack verschwinden lassen wollte, reagierte der Kellner sofort und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Die Tat ist dank der Videoüberwachung der Gaststätte dokumentiert. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

