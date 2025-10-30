Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Vorfahrtsfehler: 13-jähriges Kind verletzt

Schwerin (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in Schwerin erneut zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto gekommen. Dabei wurde ein 13-jähriges Mädchen verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Autofahrerin gegen 15:00 Uhr die Johannesstraße und wollte die Wittenburger Straße überqueren. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 13-jährigen Mädchens, das mit dem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich das Kind verletzte.

Die 13-Jährige wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

