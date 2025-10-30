PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwölfjähriger Junge am Gerberbruch ins Wasser gestoßen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen, nachdem am gestrigen Mittwoch, 29. Oktober 2025, ein zwölfjähriger Junge im Bereich Gerberbruch (Stadtmitte) ins Wasser gestoßen worden sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Junge gegen 16 Uhr gemeinsam mit einem Freund im Uferbereich auf, als sich zwei Jugendliche näherten. Einer von ihnen soll den Zwölfjährigen unvermittelt ins Wasser gestoßen haben. Anschließend entfernten sich die beiden dunkel gekleideten Personen in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige wird zudem als etwa 185 cm groß und mit weißen Schuhen bekleidet beschrieben. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen konnten die beiden Personen im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden.

Dem zwölfjährigen Deutschen gelang es mit Hilfe seines Freundes, selbstständig aus dem Wasser zu steigen. Gemeinsam mit seinen Eltern informierte er anschließend die Polizei. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Die Kriminalpolizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den beschriebenen Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 bei der Polizei Rostock oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

