Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerlasttransport kollidiert mit Straßenbaum - Teilsperrung der L39 zwischen Kessin und Waldeck im Landkreis Rostock

L39 zwischen Kessin und Waldeck (Landkreis Rostock) (ots)

Seit etwa 00:40 Uhr kommt es aufgrund eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung eines Schwerlasttransportes zu in Teilen erheblichen Verkehrseinschränkungen auf der L39 zwischen der Anschlussstelle Kessin zur BAB19 und der Ortslage Waldeck.

Wie der Erkenntnislage der Verkehrsunfallaufnahme entnommen werden kann, kam der hintere Teil des langen Fahrzeuggespanns in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Der mit einem Flügel für Windräder beladene Schwerlastanhänger rutschte in den Straßengraben und kollidierte mit einem Baum. Laut vorliegender Angaben der vor Ort Verantwortlichen könnte ein technischer Defekt des ferngesteuerten Fahrzeugs ursächlich für den Zusammenstoß sein. Die Bergung des Gespanns dauert zur Stunde an und wird perspektivisch noch weiterhin für teils erhebliche Verkehrseinschränkungen sorgen. Der auflaufende Verkehr wird aktuell jedoch halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Eine abschließende Aussage zum entstandenen Sachschaden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Laut Angaben der Verantwortlichen wird dieser jedoch mit mindestens 300.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

