Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholte Trunkenheitsfahrt

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 20.11.2024 um 01:30 Uhr wurde ein 52-Jähriger aus Mannheim mit einem Mercedes in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits im August diesen Jahres trat der Mann wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss in Erscheinung. Auch am heutigen Tag stand der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb diesem erneut eine Blutprobe entnommen und dessen an einen Bekannten übergeben wurde. Nun muss sich der Mannheimer nochmals in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

