Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Seniorin (92) fällt auf Trickbetrüger herein- 14.000 Euro Beute

Boizenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde eine 92-jährige Frau aus Boizenburg Opfer eines Trickbetrugs und verlor dabei 14.000 Euro.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge gab sich zunächst eine unbekannte Frau gegen 14:45 Uhr als Tochter der Geschädigten aus, die dringend Geld für den Kauf einer Wohnung benötigte. Die Seniorin ließ sich von der Geschichte überzeugen und bat ihre angebliche Tochter vorbeizukommen. Daraufhin meldete sich wenig später telefonisch eine vermeintliche Polizistin, die der älteren Dame mitteilte, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und sie nun eine Bürgschaft leisten müsse. Nach folgenden weiteren betrügerischen Telefonaten mit einem Rechtsanwalt und einem Staatsanwalt, die insgesamt mehr als zwei Stunden andauerten, übergab die 92-Jährige in ihrer Wohnung gegen 18:45 Uhr schließlich 14.000 Euro Bargeld an eine mutmaßliche Bankmitarbeiterin.

Die Frau war etwa 1,55 m groß mit braunen Haaren, von schlanker Figur und etwa 30 Jahre alt. Ihrem Aussehen nach war sie südeuropäischer Herkunft. Bekleidet war sie zum Zeitpunkt der Geldübergabe mit einem langen lilafarbenen Rock und einer schwarzen Tasche.

Zeugen, die Angaben zur Identität der Frau oder zum Vorfall in der Bebelstraße machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Boizenburg (038847-6060) zu melden, die nun zu diesem Betrug ermittelt.

In diesem Zusammenhang gab es am Dienstag in Boizenburg und Warlow zwei weitere Anrufe mit ähnlicher Vorgehensweise, die jedoch nicht zum Erfolg für die Betrüger führten.

Die Polizei warnt an dieser Stelle nochmal eindringlich vor dieser Masche und rät, sich Gewissheit zu verschaffen, indem die Familienangehörigen sofort zurückgerufen werden. Übergeben Sie kein Bargeld an Fremde und beenden sie verdächtige Telefonate umgehend.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell