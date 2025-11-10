Polizei Köln

POL-K: 251110-1-LEV 22-Jähriger von Auto erfasst und tödlich verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In Leverkusen ist ein mutmaßlich stark alkoholisierter Fußgänger (22) am Sonntagabend (9. November) auf dem Dhünnberg in Höhe der Parkhaus-Ausfahrt des Klinikums von einem Auto erfasst worden. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen in eine Klinik, wo er wenig später seinen schwersten Kopfverletzungen erlag. Der 60 Jahre alten Hyundai-Fahrer erlitt einen Schock. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der 60-Jährige gegen 18.30 Uhr in Richtung Kalkstraße unterwegs. Der 22-Jährige soll nach ersten Ermittlungen unvermittelt vom Grünstreifen auf die Fahrbahn getreten sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

