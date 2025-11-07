Polizei Köln

POL-K: 251107-1-K Polizei Köln stoppt Taschendiebinnen am Kölner Dom

Köln (ots)

Mehrere Versuche und ein vollendeter Diebstahl enden in Festnahme

Zivilbeamte des Kriminalkommissariats 73 haben am Donnerstagnachmittag (6. November) am Kölner Dom zwei 28-jährige Taschendiebinnen nach einem Diebstahl aus dem Rucksack einer 61-Jährigen vorläufig festgenommen und die gestohlene Geldbörse wieder an die Touristin aus den USA zurückgegeben. Bereits vor der Tat hatten die Fahnder die beiden Frauen beobachtet, wie sie viermal vergeblich versuchten, den Griff in Rucksäcke von Touristen mit einem langen Schal zu verdecken.

Die beiden festgenommenen Frauen sind bereits wegen gleicher Tatvorwürfe bei der Polizei bekannt. (as/de)

