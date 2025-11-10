PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-K: 251110-2-K Erneuter Überfall auf Tankstelle in Stammheim - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem erneuten Überfall auf eine Tankstelle im Kölner Stadtteil Stammheim in der Nacht zu Samstag (8. November) sucht die Polizei dringend Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der dunkel gekleidete und mit einem Tuch maskierte Täter die Tankstelle auf der Düsseldorfer Straße gegen 1.55 Uhr betreten und den 48-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht. Er habe Bargeld und Zigaretten gefordert und soll mit seiner Beute in Richtung S-Bahn Haltestelle "Stammheim" weggelaufen sein.

Bereits am 25. Oktober hatte ein Unbekannter die gleiche Tankstelle überfallen und unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Zigaretten gefordert.

Ob es sich bei dem Überfall am Wochenende um den gleichen Täter handelt, ist Gegenstand von Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14.

Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polzei.nrw.de zu melden. (sw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

