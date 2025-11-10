Polizei Köln

POL-K: 251110-3-K Einbrecher auf frischer Tat festgenommen 29-Jähriger soll in mehrere Büros und Praxen eingebrochen sein - Haftrichter

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners haben Einsatzkräfte der Polizei Köln in der Nacht zu Sonntag (9. November) einen 29-jährigen mutmaßlichen Einbrecher in der Kölner Altstadt auf frischer Tat festgenommen. Der bereits wegen Eigentumsdelikten vorbestrafte Tatverdächtige wird einem Haftrichter vorgeführt. Der Zeuge hatte gegen 3.45 Uhr verdächtige Geräusche aus einem Bürogebäude in der Martinstraße wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, kam der Tatverdächtige ihnen aus einem Steuerbüro entgegen.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der 29-Jährige Bargeld aus einer Sportmedizin-Praxis entwendet und zwei weitere Büros in dem Gebäude aufgebrochen haben. In seinem Rucksack fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten zudem einen Briefumschlag einer Orthopädiepraxis auf der Domstraße sicher - dort war Ende Oktober ebenfalls eingebrochen worden. (as/de)

