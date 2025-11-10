Polizei Köln

POL-K: 251110-5-K Senior in Kölner Klinik getötet - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Samstag (8. November) ist ein 75 Jahre alter Intensivpatient kurz nach Mitternacht in einem Krankenhaus im linksrheinischen Köln getötet worden. Ein 32-jähriger Mitpatient, der neben dem Geschädigten auf der Intensivstation lag, soll auf die Beatmungsgeräte des Mitpatienten eingewirkt haben. Trotz medizinischer Sofortmaßnahmen verstarb der 75-Jährige im weiteren Verlauf.

Der 32-Jährige wurde vom Krankenhauspersonal noch auf der Station festgehalten und später unter polizeilicher Bewachung in eine andere Klinik verlegt.

Das Amtsgericht Köln hat am 09.11.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft die vorläufige Unterbringung des Beschuldigten in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Es bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er die ihm vorgeworfene Tat vor dem Hintergrund eines Alkoholdeliriums im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben könnte und weitere Fremdgefährdungen nicht auszuschließen sind. Der Beschuldigte ist bereits von einem Sachverständigen psychiatrisch untersucht worden.

Die Ermittlungen einer Mordkommission der Kripo Köln zum genauen Tatgeschehen und seinen Hintergründen dauern an. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell