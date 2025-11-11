PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251111-1-LEV Senior in Einkaufszentrum ausgeraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Drei unbekannte 14-18 Jahre alte Räuber haben am Montagnachmittag (10. November) einen 86 Jahre alten Mann in einem Einkaufszentrum am Friedrich-Ebert-Platz in Leverkusen ausgeraubt. Die Kripo Köln sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen saß der Senior gegen 16.20 Uhr im Untergeschoss des Kaufhauses auf einer Bank und telefonierte, als einer der Verdächtigen ihn ansprach und ihm das Mobiltelefon aus der Hand riss. Einer der Angreifer soll dunkle Haare und helle Haut gehabt haben, etwa 160 groß gewesen sein und eine dunkle Jacke getragen haben. Alle drei seinen mit Jeans und schwarzem Oberteil bekleidet gewesen. Einer aus der Gruppe soll kleiner und korpulenter als die anderen gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder den Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polzei.nrw.de zu melden. (cw/de)

