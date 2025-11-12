Polizei Köln

POL-K: 251112-1-K Streifenteam stoppt mutmaßlichen Autodieb kurz nach der Tat - keine gültige Fahrerlaubnis, aber Drogen im Blut

Köln (ots)

Ein Streifenteam hat in Köln-Kalk auf der Remscheider Straße am Dienstagabend (11. November) den 41 Jahre alten Fahrer eines Audi SQ7 kontrolliert und damit gleichzeitig einen Autodiebstahl aufgeklärt. Wie sich herausstellte hatte der sehr nervös wirkende Mann den Wagen erst eineinhalb Stunden zuvor in der Vietorstraße vom Stellplatz eines Bekannten gestohlen. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle unter Drogeneinfluss stand. Die Polizisten ließen ihm auf der Wache eine Blutprobe entnehmen und brachten ihn ins Gewahrsam. Den Wagen übergaben sie wenig später dem rechtmäßigen Besitzer. (cr/al)

