Polizei Köln

POL-K: 251113-2-K Probefahrt endet vor Polizeiwache - Mutmaßlicher Kfz-Hehler festgenommen

Köln (ots)

Nicht sehr lange konnte sich ein 44 Jahre alter mutmaßlicher Kfz-Hehler auf den erhofften Verkaufserlös für einen am Dienstag (11. November) in Köln-Niehl gestohlenen Audi A6 freuen: Als der Deutsche, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, am Mittwochnachmittag (12. November) den schwarzen Kombi einem 60-jährigen Kölner zum Kauf anbot, geriet er damit an den Falschen. Gegen 18 Uhr klickten an der Polizeiwache in Chorweiler die Handschellen bei dem Drogenkonsumenten.

An der Etzelstraße hatte der 44-Jährige gegenüber dem Kölner behauptet, das Auto gebraucht gekauft zu haben und nun weiterveräußern zu wollen. Bei den vorgezeigten Fahrzeugpapieren bemerkte der Angesprochene jedoch Ungereimtheiten und zog einen im Kfz-Handel versierteren Bekannten (56) hinzu. Auch dieser "roch Lunte". Daraufhin vereinbarten beide mit dem Verdächtigen eine Probefahrt - und kamen zu dessen Leidwesen unmittelbar vor der Wache zum Stehen. Er muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten. (cg/al)

