PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251113-3-K Zivilkräfte nehmen mutmaßlichen Dealer fest - Drogen, Geld und Schreckschusspistole beschlagnahmt

POL-K: 251113-3-K Zivilkräfte nehmen mutmaßlichen Dealer fest - Drogen, Geld und Schreckschusspistole beschlagnahmt
  • Bild-Infos
  • Download

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagvormittag (13. November) um kurz vor 10 Uhr einen mutmaßlichen Drogendealer (30) an der KVB-Haltestelle Holweide Vischeringstraße festgenommen. Er hatte bereits einen offenen Haftbefehl wegen unterschiedlichen Drogendelikten. Mit Unterstützung durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei durchsuchte der Einsatztrupp unmittelbar nach der Festnahme die Wohnung des Tatverdächtigen in der Buschfeldstraße. Dort entdeckten die Polizisten neben einer Schreckschusspistole auch mehr als 180 Gramm Heroin, mehr als 100 Gramm Kokain, mehrere Gramm Opium und Bargeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (cr/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren