Polizei Köln

POL-K: 251113-3-K Zivilkräfte nehmen mutmaßlichen Dealer fest - Drogen, Geld und Schreckschusspistole beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagvormittag (13. November) um kurz vor 10 Uhr einen mutmaßlichen Drogendealer (30) an der KVB-Haltestelle Holweide Vischeringstraße festgenommen. Er hatte bereits einen offenen Haftbefehl wegen unterschiedlichen Drogendelikten. Mit Unterstützung durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei durchsuchte der Einsatztrupp unmittelbar nach der Festnahme die Wohnung des Tatverdächtigen in der Buschfeldstraße. Dort entdeckten die Polizisten neben einer Schreckschusspistole auch mehr als 180 Gramm Heroin, mehr als 100 Gramm Kokain, mehrere Gramm Opium und Bargeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell