Polizei Köln

POL-K: 251116-2-K Zigarettenautomat in Köln Bocklemünd gesprengt

Köln (ots)

Polizisten stellen 19 Jahre alten Tatverdächtigen

Nach einer mutmaßlichen Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Nacht zu Samstag (15. November) in Köln-Bocklemünd haben Polizisten einen 19-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich gestellt.

Anwohner hatten nach der Detonation auf der Börnestraße gegen 1.45 Uhr die Polizei alarmiert und eine flüchtende Jugendgruppe beobachtet.

Dem angetroffenen Heranwachsenden waren bei der Kontrolle Zigarettenschachteln aus der Kleidung gefallen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten weitere Zigaretten und Bargeld.

Der Automat wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Umherfliegende Trümmerteile hatten zudem eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in rund 15 Metern Entfernung beschädigt. (as/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell