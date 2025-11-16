PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251116-1-K/BAB/AC Falschfahrer auf der Bundesautobahn 4 zwischen Aachen und Düren

Köln (ots)

Autofahrer verunfallt bei Ausweichmanöver

Nach einer Falschfahrt auf der BAB 4 zwischen Aachen und Düren am Samstagabend (15. November) fahndet die Polizei nach dem unbekannten Fahrer eines kleinen, dunklen SUVs.

Gegen 21.15 Uhr hatten mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass der Wagen auf der BAB 544 und anschließend auf der A4 in falscher Richtung unterwegs gewesen sein soll und dabei das Autobahnkreuz Aachen sowie die Anschlussstellen Eschweiler-West und Eschweiler-Ost passiert haben soll.

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer hatte beim Ausweichen an der Anschlussstelle Weisweiler die Kontrolle verloren und war im Grünstreifen zum Stehen gekommen - er blieb unverletzt.

Auch eine 26-jährige Audi-Fahrerin musste ausweichen und erlitt einen Schock. (as/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren