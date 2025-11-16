Polizei Köln

POL-K: 251116-1-K/BAB/AC Falschfahrer auf der Bundesautobahn 4 zwischen Aachen und Düren

Köln (ots)

Autofahrer verunfallt bei Ausweichmanöver

Nach einer Falschfahrt auf der BAB 4 zwischen Aachen und Düren am Samstagabend (15. November) fahndet die Polizei nach dem unbekannten Fahrer eines kleinen, dunklen SUVs.

Gegen 21.15 Uhr hatten mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass der Wagen auf der BAB 544 und anschließend auf der A4 in falscher Richtung unterwegs gewesen sein soll und dabei das Autobahnkreuz Aachen sowie die Anschlussstellen Eschweiler-West und Eschweiler-Ost passiert haben soll.

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer hatte beim Ausweichen an der Anschlussstelle Weisweiler die Kontrolle verloren und war im Grünstreifen zum Stehen gekommen - er blieb unverletzt.

Auch eine 26-jährige Audi-Fahrerin musste ausweichen und erlitt einen Schock. (as/sb)

