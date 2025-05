Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung nach Unfall mit Motorrad und Auto - PM 2

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein schwerer Unfall auf der L598 in Fahrtrichtung St. Leon kurz vor der Brücke über die BAB 6. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erkannte der 19-jährige Fahrer eines Motorrads das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Audis zu spät und kollidierte mit dessen Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-jährige Sozius über das vorausfahrende Auto auf ein davor befindliches Auto geschleudert. Dadurch zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Der Motorradfahrer selbst wurde leicht verletzt. Beide Männer kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Das Motorrad war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm der Verkehrsdienst Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell