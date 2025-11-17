Polizei Köln

POL-K: 251117-2-K Zeugensuche nach mutmaßlicher Brandstiftung an Mercedes in Köln-Poll - Auto vollständig ausgebrannt

Köln (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 suchen Zeugen einer mutmaßlichen Brandstiftung aus der Nacht zu Sonntag (16. November) im Stadtteil Poll. Ein oder mehrere unbekannte Täter sollen gegen kurz nach 3 Uhr im Poller Damm einen in einer Garageneinfahrt abgestellten grauen Mercedes in Brand gesteckt haben und unerkannt geflüchtet sein. Ein zufällig vorbeifahrender Taxifahrer hatte die Flammen bemerkt und die Besitzer im angrenzenden Wohnhaus informiert. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, am Gebäude entstand leichter Sachschaden.

Bisherige Spuren deuten darauf hin, dass die Reifen des Fahrzeugs gezielt angezündet wurden.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell