Polizei Köln

POL-K: 251117-3-K Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos - Polizei Köln sucht mutmaßlichen Geld-Dieb

Köln (ots)

Mit Bildern aus der Überwachungskamera einer Bankfiliale in der Neusser Straße in Köln-Nippes sucht die Polizei Köln nach einem etwa 55 Jahre alten Mann. Ihm wird vorgeworfen am 9. April 2025 mehrere Tausend Euro aus dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten genommen zu haben, die ein anderer Kunde (72) gerade abheben wollte.

Der 72-Jährige hatte sich zuvor die Auszahlung des höheren Betrags von einem Bankangestellten am Schalter freigeben lassen. Nachdem beim ersten Abhebeversuch nur verzögert Bargeldgeld ausgegeben worden war, hatte es der Mann an einem zweiten Automaten versucht. Von ihm unbemerkt war in diesem Moment jedoch der gewünschte Betrag in fast voller Höhe im Ausgabeschacht des ersten Automaten ausgezahlt worden.

Laut Videoaufnahmen soll ein schlanker und grau gekleideter Mann das Bargeld heimlich an sich genommen und eingesteckt haben, bevor er zu Fuß in unbekannte Richtung verschwand.

Der Vorfall blieb zunächst durch den 72-Jährigen unbemerkt, da er von einem technischen Fehler ausgegangen war. Erst am Folgetag bemerkte er die unrechtmäßige Auszahlung.

Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/186454

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 54 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell