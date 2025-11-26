Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Schleiermacherstraße/Augustaanlage ein Unfall zwischen einer 24-jährigen Autofahrerin und einem 35-jährigen E-Bike-Fahrer.

Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr die Frau gegen 08:15 Uhr mit ihrem Mazda entlang der Schleiermacherstraße in Richtung Augustaanlage. An der Kreuzung zur Augustaanlage bog sie nach rechts ab, um in Richtung Wasserturm zu fahren. Dabei übersah sie den 35-jährigen Fahrradfahrer, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf einem Fahrradstreifen in Richtung Planetarium unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Betreuung vor Ort wurde er von den Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl am E-Bike der Marke Rotwild als auch am Mazda entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro. Das Auto blieb fahrbereit, sodass die Frau ihre Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen konnte.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

