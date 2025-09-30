PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Löwenkopfhäschen ausgesetzt, Zeugen gesucht

POL-OG: Rastatt - Löwenkopfhäschen ausgesetzt, Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Rastatt (ots)

Beamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt ermitteln nachdem drei ausgesetzte Löwenkopfhäschen aufgefunden wurden, wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Eine Jugendliche hatte die Fellnasen auf ihrem Schulweg im Bereich des Wirtschafts- beziehungsweise Verbindungsweges zwischen der L77 (Wilhelm-Busch-Straße) und der L77a (Westumgehung) entdeckt. In zwei Umzugskartons befanden sich dort die drei schwarzen Löwenkopfhäschen. Während sich die beiden weiblichen und ein männliches Tier mittlerweile in Obhut des Tierheims befinden, sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft der Hasen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 11:17

    POL-OG: Baden-Baden - Versuchter "Glas-Wasser-Trick"

    Baden-Baden (ots) - Am Montag gegen 11:40 Uhr sollen zwei Männer an einer Haustür in der Hubertusstraße nach Wasser gefragt haben. Der Bewohnerin kam dies verdächtig vor weshalb sie die Polizei verständigte. Bei der anschließenden Fahndung nach den Unbekannten konnte festgestellt werden, dass sich das Duo offenbar auch im Heinrich-Hübsch-Weg Zutritt zu einer Wohnung durch das Bitten nach Wasser verschaffen wollte. ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:25

    POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall auf dem Radweg, Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf dem Radweg entlang der Schutter, in Richtung Friesenheim, sind die Beamten des Polizeireviers Lahr nun auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer und ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer waren am Montag gegen 20:20 Uhr auf dem Radweg in selber Richtung unterwegs, als der Radler auf Höhe der Kruttenaustraße offenbar ohne sich bemerkbar zu machen nach rechts ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:24

    POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 3. Nachtragsmeldung

    Mahlberg, A5 (ots) - Nach dem schweren Unfall auf der A5 am Montagmittag, ist der mutmaßliche Unfallverursacher am Abend seinen Verletzungen in einer Klinik erlegen. Die beiden 76 und 77 Jahre alten Insassen des Ford befinden sich weiterhin mit ihren schweren, zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen in medizinischer Versorgung in Kliniken. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mercedes-Fahrer auf der rechten Spur in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren