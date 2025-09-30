Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Löwenkopfhäschen ausgesetzt, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rastatt (ots)

Beamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt ermitteln nachdem drei ausgesetzte Löwenkopfhäschen aufgefunden wurden, wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Eine Jugendliche hatte die Fellnasen auf ihrem Schulweg im Bereich des Wirtschafts- beziehungsweise Verbindungsweges zwischen der L77 (Wilhelm-Busch-Straße) und der L77a (Westumgehung) entdeckt. In zwei Umzugskartons befanden sich dort die drei schwarzen Löwenkopfhäschen. Während sich die beiden weiblichen und ein männliches Tier mittlerweile in Obhut des Tierheims befinden, sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft der Hasen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell