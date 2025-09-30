PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter "Glas-Wasser-Trick"

Baden-Baden (ots)

Am Montag gegen 11:40 Uhr sollen zwei Männer an einer Haustür in der Hubertusstraße nach Wasser gefragt haben. Der Bewohnerin kam dies verdächtig vor weshalb sie die Polizei verständigte. Bei der anschließenden Fahndung nach den Unbekannten konnte festgestellt werden, dass sich das Duo offenbar auch im Heinrich-Hübsch-Weg Zutritt zu einer Wohnung durch das Bitten nach Wasser verschaffen wollte. Die Beamten des Polizeireviers haben Ermittlungen wegen verdächtiger Wahrnehmung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

   -  Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!
   -  Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder 
      mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer 
      Türsprechanlage Gebrauch.
   -  Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer 
      Sperrbügel oder Sicherheitskette an.
   -  Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn 
      hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder 
      bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine 
      Vertrauensperson anwesend ist.
   -  Ziehen Sie eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.
   -  Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch 
      energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.
   -  Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 30.09.2025 – 10:25

    POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall auf dem Radweg, Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf dem Radweg entlang der Schutter, in Richtung Friesenheim, sind die Beamten des Polizeireviers Lahr nun auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer und ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer waren am Montag gegen 20:20 Uhr auf dem Radweg in selber Richtung unterwegs, als der Radler auf Höhe der Kruttenaustraße offenbar ohne sich bemerkbar zu machen nach rechts ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:24

    POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 3. Nachtragsmeldung

    Mahlberg, A5 (ots) - Nach dem schweren Unfall auf der A5 am Montagmittag, ist der mutmaßliche Unfallverursacher am Abend seinen Verletzungen in einer Klinik erlegen. Die beiden 76 und 77 Jahre alten Insassen des Ford befinden sich weiterhin mit ihren schweren, zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen in medizinischer Versorgung in Kliniken. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mercedes-Fahrer auf der rechten Spur in ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:22

    POL-OG: Seelbach - Kollision mit E-Scooter

    Seelbach (ots) - Die Kollision zwischen einer Renault-Fahrerin und einem E-Scooter-Fahrer führte am Montag zu leichten Verletzungen des 27 Jahre alten Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs und einem geringen Sachschaden. Die 75 Jahre alte Autofahrerin war gegen 15:20 Uhr auf der 'Bertoldstraße' unterwegs. Der 27-Jährige befuhr zeitgleich die 'Hindenburgstraße', als es ersten Ermittlungen zufolge aufgrund einer ...

    mehr
