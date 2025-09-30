Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter "Glas-Wasser-Trick"

Baden-Baden (ots)

Am Montag gegen 11:40 Uhr sollen zwei Männer an einer Haustür in der Hubertusstraße nach Wasser gefragt haben. Der Bewohnerin kam dies verdächtig vor weshalb sie die Polizei verständigte. Bei der anschließenden Fahndung nach den Unbekannten konnte festgestellt werden, dass sich das Duo offenbar auch im Heinrich-Hübsch-Weg Zutritt zu einer Wohnung durch das Bitten nach Wasser verschaffen wollte. Die Beamten des Polizeireviers haben Ermittlungen wegen verdächtiger Wahrnehmung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Ziehen Sie eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an.

/ph

