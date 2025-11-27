PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschädigen Anzeigetafeln an Haltestelle - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte bislang unbekannte Täterschaft die elektrischen Anzeigetafeln der Straßenbahnhaltestelle "Platz der Freundschaft" im Mannheimer Stadtteil Käfertal.

Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 02:00 Uhr bewarfen die Unbekannten die vier Anzeigetafeln mit Steinen aus dem Gleisbett und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

